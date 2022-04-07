З Володимиром Зеленським постійно працюють три групи чиновників.

Президент Володимир Зеленський з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відмовився від притулку за кордоном та продовжує працювати в Києві. В команді голови держави дипломати, військові та економісти.

Про це пише Українська правда.

В умовах російсько-української війни Зеленський та його команда сконцентрувалася на дипломатичному, оборонному та економічному напрямках

За зовнішньополітичну діяльність відповідають:

глава офісу президента Андрій Єрмак - працює з Білим домом;

глава МЗС Дмитро Кулеба - веде переговори з урядами країн світу;

заступник глави ОПУ Андрій Сибіга - готує для президента та його спічрайтерів так звану "дипломатичну рамку" перед важливими переговорами.

Крім того, більшу частину дипломатичної роботи виконує й сам Зеленський. Він проводить переговори з міжнародними лідерами, зустрічі з партнерами України в Києві, спілкується з журналістами та дає інтерв'ю, в тому числі й російським ЗМІ.

При цьому за оборонну сферу відповідає міністр оборони Олексій Резніков, Секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данилов, головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний, а також ряд військових командирів.

Водночас за економіку в умовах повномасштабної війни РФ проти України відповідає прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який займається координацією та стабілізацією економіки.

У свою чергу міністр економіки Юлія Свириденко та заступник глави ОПУ Ростислав Шурма займаються генерацією ідей та пошуком нових можливостей, які б допомогли з фінансуванням.

Крім цього, заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко працює з регіонами та відстежує ситуацію.

"Йому навіть вдалося примирити мерів і голів ОДА. Наприклад, мер Чернігова в прямому ефірі мало не посилав, а Тимошенко брав слухавку і все одно продовжував з ним говорити, шукати якісь рішення. Плюс він постійно стежить, де і якого керівника громади вкрали, як кого обміняти, розв'язує питання, як таємно кудись завезти ліки й таке інше", - пояснили в оточенні президента.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков взяв на себе профільні питання, а саме доставлення допомоги та оперативне відновлення інфраструктури.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук рідко з'являється в ЗМІ, але він також продовжує працювати. Поки що він займається координацією роботи парламенту та Офісу президента - вислуховує потреби ОПУ та інформує, над чим працює Рада, щоб рішення приймалися швидко, без тривалих доопрацювань та обговорень.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Ворог бомбив як військові об'єкти, так і цивільну інфраструктуру, вбиваючи мирне населення в Києві, Харкові, Чернігові, Маріуполі, Одесі, Миколаєві та інших населених пунктах. У містах України знищено до 90% будинків і будівель, перебиті газопроводи, знищені нафтобази, зруйновані мости, а число жертв серед мирного населення порахувати неможливо через постійні обстріли окупантами.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що втрати державного бюджету України через війну з Росією становлять близько 2 мільярдів гривень в день. Попри це в березні до державного бюджету вдалося залучити достатню кількість коштів завдяки достроково заплаченим дивідендам українських комерційних банків, які перебувають у державній власності.

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