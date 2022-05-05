Білик писала Кіркорову та іншим зіркам з Росії.

Українська співачка Ірина Білик розповіла, що в перші дні війни писала російським зіркам, які особисто знають президента РФ Володимира Путіна. Вона сподівалася, що вони зможуть до нього достукатися.

Першим у цьому списку виявився Філіп Кіркоров, який раніше закликав звільнити нардепа Віктора Медчедвчука. За словами Білик, вона написала Кіркорову, але він її проігнорував.

"Всі ці артисти особисто знають Путіна, і я сподівалася, що вони зможуть донести до нього світлі думки. Просто думала, що вони піклуються про інших... але всі мої звернення проігнорували. А вже потім я вирішила звернутися особисто до Філіпа Кіркорова, але не хотіла вживати лайливих слів... просто сказала: "Коли будеш виконувати мою пісню в майбутньому, знай, що мені ніде жити". Але він не відповів", - розповіла співачка зі сльозами на очах.

Нагадаємо, раніше співачка Камалія також намагалася достукатися до Філіпа Кіркорова. Вона теж писала йому і відправляла фотографії з України, але він так їй і не відповів.

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