Співачка прокоментувала мовчання про війну своїх колег.

Найбагатша співачка України Камалія висловилася про мовчання Філіпа Кіркорова про війну в Україні. За її словами, вона йому писала, але він всіляко ігнорує її повідомлення.

"Він на мене підписаний. Я на нього теж підписана. І в Instagram, і в Facebook. Всі дивилися мої ефіри. Він ніяк не відреагував. Абсолютно ніяк. Пізніше я написала. Вислала фото. Теж нічого. А зараз я взагалі не можу знайти в своїх контактах його телефон. Я не знаю чому. Просто зник", - сказала Камалія в програмі "ЖВЛ".

Нагадаємо, раніше російські окупанти обстріляли стайню Камалії в Бучі. В результаті обстрілу загинули кілька коней.

Крім того, в кінці лютого артистка розповіла, що в декількох метрах від її особняка впала ракета, а танки російських окупантів оточили територію і не пускали до стайні, щоб погодувати коней. Зараз артистка виїхала за кордон, щоб врятувати себе і свою сім'ю.

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