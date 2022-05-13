Співачка розповіла про свою першу реакцію.

Українська співачка Ірина Білик розповіла, якою у неї була перша реакція, коли вона дізналася, що її екс-чоловік Дмитро Дікусар записався в ЗСУ.

За словами співачки, дізнавшись таку новину, вона розплакалася. Пізніше вона подзвонила мамі Дікусара, і з того дня вони постійно на зв'язку.

Крім того, Білик розповіла, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у неї змінилися цінності. Вона висловила особливу подяку військовим і волонтерам, а також зазначила, що у неї змінилася думка з приводу деяких українських артистів.

"Я з кращого боку подивилася на своїх колег. Коли дізналася, що Діма Дікусар, Тарас Тополя, такі тендітні, душевні хлопці, пішли в ЗСУ. А ви розумієте, я Діму знаю дуже близько – але я одразу плакала. Подумала: "Господи, як він з автоматом буде?" - зізналася Ірина Білик у програмі "Зірковий шлях".

Нагадаємо, раніше Ірина Білик розповіла про першу реакцію колишнього чоловіка-росіянина на війну в Україні.

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