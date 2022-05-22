Співачка каже, що гроші взяла з рахунків, звідки приходять кошти від монетизації її кліпів на YouTube.

Українська співачка Ірина Федишин, яка давно займається волонтерством і збором коштів на благодійність для армії, купила машину військовим. Каже, що гроші вдалося зібрати завдяки монетизації її кліпу на пісню "Буча". Він набрав майже 5 мільйонів переглядів.

Новиною про придбання транспорту зірка поділилася у себе в Instagram-блозі. Номерні знаки у автомобіля символічні - "ЗА БУЧУ".

Федишин також додала, що тепер буде збирати кошти самостійно, проводячи благодійні концерти в містах Європи.

"Всі кошти, які будуть зібрані - будуть передані на ЗСУ. За весь час вдалося зібрати 1 300 000 грн. За ці кошти закуплено понад 500 пар взуття, квадрокоптери, тепловізори, шоломи, бронежилети та багато іншого. Разом ми допомогли понад 1000 військовослужбовцям", - відзвітувала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин опинилася в центрі грандіозного скандалу. Спочатку українські слухачі накинулися на неї як на представницю національного журі Євробачення - 2022 від України за те, що виконавець від Польщі не отримав жодного бала на конкурсі. Потім вона оскандалилася висловлюванням про те, що вважає ЛГБТ-представників "грішниками".

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