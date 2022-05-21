Співачка гнівно відповіла тим, хто почав цькувати її за гомофобне висловлювання.

Навколо Ірини Федишин вже котрий день не вщухає скандал. Спочатку він був викликаний тим, що українські судді поставили Польщі 0 балів на Євробаченні, а потім тим, що Ірина назвала ЛГБТ-представників "грішниками". Найбільше її зачепили висловлювання Анастасії Приходько, Олі Полякової та Меловіна. Їм вона відповіла через Instagram-сторіз, опублікувавши відео блогера Ростислава Калацинського, який проаналізував скандал.

"Настя, патріотизм - це любити свою батьківщину завжди, а не тільки сьогодні швиденько перевзуватися", - звернулася Ірина Федишин до своєї колеги Анастасії Приходько. Вона згадала, що та брала участь у Євробаченні від РФ.

Щодо Полякової Федишин також не мовчала. Вона показала стару фотографію зірки в кокошнику і нову у вишиванці.

"А тепер так. Оля, але краще пізно, ніж ніколи", - написала Ірина.

Співак Melovin теж потрапив "під роздачу".

"Меловін, красиві у тебе пісні. Але за твою невихованість і не толерантність - 0 балів", - резюмувала зірка.

Нагадаємо, травесті-діва Монро накинулася на Ірину Федишин через гомофобію.

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