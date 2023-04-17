У небезпечний регіон співачка вирушила, щоб підтримати українських захисників.

Українська співачка Ірина Федишин, яка встигає і виступати, і допомагати армії, вирушила в Донецьку область. Цей регіон перебуває в стані війни ще з 2014 року, але в останні місяці ситуація тут особливо важка, оскільки російські окупанти "накривають" снарядами всі міста, де ще залишилися люди: Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівку та інші.

Найбільш напруженою ситуація залишається у Бахмуті - місто загарбники намагалися окупувати з весни 2022 року. Коли зрозуміли, що у них нічого не вийде, стали просто стирати його з лиця землі. Федишин відвідала позиції наших захисників за 30 кілометрів від Бахмута. Про це зірка розповіла у своєму Instagram-блозі.

"Поїхали до хлопців підтримати, поспівати, роздати паски і особисто відвезти автомобілі. Для мене це були особливі зустрічі і моменти, якими поділюся в наступних постах", - написала Ірина Федишин.

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На знімках, опублікованих в блозі співачки, видно, що вона зупинилася біля стелли на в'їзді в область, щоб зробити кілька знімків. У коментарях шанувальники подякували зірці за те, що вона допомагає армії.

Відзначимо, що виконавиця хіта "Долоньки" регулярно проводить збори для того, щоб придбати військовим необхідну техніку або транспорт. Нещодавно Ірина Федишин повідомила, що загинув військовослужбовець, якому вона нещодавно купила машину.

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