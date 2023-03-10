Співачка, яка регулярно допомагає армії, довела до сліз трагічною новиною.

Українська співачка Ірина Федишин повідомила, що загинув військовослужбовець, якому вона нещодавно допомагала. Солдат ЗСУ Микола "Лютий" Макаревич потрапив під обстріл окупантів 4 березня. На жаль, отримані поранення виявилися несумісні з життям. 8 березня Федишин дізналася, що "Лютий" загинув.

Виконавиця згадала, як незадовго до загибелі Микола звернувся до неї з проханням про допомогу - йому потрібен був автомобіль для виконання бойових завдань на Бахмутському напрямку (зараз Бахмутський напрямок - один з найважчих на всій лінії фронту). Зірка знайшла машину і передала її захиснику.

"Через 6 днів, 2 березня, Микола надіслав відео і повідомив, що автомобіль потрапив під обстріл. Але встиг попрацювати на порятунок і евакуацію побратимів... Побачивши повідомлення, я відповіла, що ми дамо ще автомобіль і запитала "Чи всі живі?". Відповідь не надходила ... " - написала у своєму блозі Ірина Федишин.

Відео дня

8 березня волонтери повідомили зірці, що Микола Макаревич загинув 4 березня.

"Йому виповнилося нещодавно 35 років, був командиром роти, 125 бригада, пішов добровольцем. Щирі співчуття рідним. У Миколи залишилися дружина, 4-річний синочок, батьки", - уточнила співачка.

Нагадаємо, Коля Сєрга розповів, як ледь не загинув на фронті.

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