'Співала і плакала': чоловік Ірини Федишин зворушив розповіддю про її стан після втрати дитини

Після важкої втрати співачка намагається не опускати руки та знаходить у собі сили знову творити.

Продюсер Віталій Човник розчулив мережу дописом про непростий стан своєї дружини, співачки Ірини Федишин, яка втратила доньку на восьмому місяці вагітності. Він зазначив, що після важкої втрати Ірина намагається не опускати руки та знаходить у собі сили знову творити.

Як розповів чоловік співачки в Instagram, щоб хоч частково виплеснути емоції, подружжя створило пісню "Біль", запис якої перетворився для Федишин на неабияке випробування.

"Я сам не знаю, де вона бере цю силу. Ця пісня народилася тоді, коли Ірина повернулася додому з пологового будинку. Повернулася без нашої донечки… З розбитим серцем і болем, який неможливо передати словами. Я бачив, скільки сліз було виплакано, скільки душевних сил їй знадобилося, щоб знову переступити поріг студії, стати перед мікрофоном і спробувати заспівати", – поділився продюсер.

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Він розповів, що його дружині знадобилося кілька спроб, щоб записати пісню. Перші візити в студію закінчувалися зривом та сльозами, проте вона пробувала знову і знову, аж доки не змогла створити композицію.

"Я пам’ятаю, як стояв у студії й дивився на свою дружину. Я бачив, як важко їй давалося кожне слово. Як оживали спогади, як біль, який вона намагалася висловити через музику, знову накривав її з головою. Вона співала і плакала. Я теж не міг стримати сліз. І тоді я вкотре зрозумів, яку неймовірну силу має музика. Іноді вона може сказати більше, ніж тисячі слів", – розповів чоловік виконавиці.

Він також висловив сподівання, що ця музика допоможе іншим людям вивільнити всі болісні емоції та хоча б на мить відчути душевний спокій.

У коментарях під дописом користувачі висловлюють співчуття родині та діляться емоціями від прослуханої пісні.

"Я цей допис просто прочитала, то залилась сльозами. А тут ще й співати".

"Душа рветься на шматки, сльози душать. Біль який не загоїться роками".

"Аж до мурашок...навіть в такий період життя ви не зупиняєтесь, а створюєте шедеври".

"Неможливо слухати без сліз"

"Дуже болить за вас, мурахи від пісні".

Трагедія у родині Федишин

Нагадаємо, українська співачка Ірина Федишин втратила дитину в жовтні на 35-му тижні вагітності.

Як раніше писав УНІАН, згодом Федишин повідомила, що через важкі ускладнення після втрати дитини їй видалили матку. При цьому вона детально відтворила хронологію трагічних подій, розповівши, що саме відбувалося в ті фатальні години, та вказавши на явну недбалість лікарів.

А згодом чоловік Федишин прямо заявив про фальсифікацію документів та лікарську недбалість у лікарні Святої Анни у Львові, назвавши конкретні прізвища.

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