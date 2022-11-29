Горова і Потап раніше були подружжям, а потім протягом довгих років разом вели бізнес.

Український продюсер і співзасновник MOЗGI GROUP Ірина Горова висловилася про припинення роботи з Потапом. Знаменитість подякувала реперу за співпрацю, а також висловила надію на те, що він доб'ється успіху в обраній ним ніші. Ось що вона сказала в інтерв'ю:

"Він для мене один і єдиний, хто допоміг мені взагалі зрозуміти, що таке шоу-бізнес і з якого боку до нього підходити. Ми зробили один для одного все, що могли. Я - з точки зору бізнесу, а він - з точки зору креативу. Але в якийсь час ми зрозуміли, що наша робота начебто вичерпана. Я думаю, що у мене велике майбутнє в плані розвитку музичної індустрії в Україні, а у нього – в тій індустрії, яку він вибере".

Горова підкреслила, що вона дуже шанобливо ставиться до екс-чоловіка і екс-партнера, але тепер свій бізнес вони будуть вести окремо.

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"Льоша, я дуже тебе поважаю. Дякую тобі за те, що ми зробили разом і за те, що ми так класно працювали", - підкреслила Ірина.

Відзначимо, що після 24 лютого Олексій Потапенко довгий час був за кордоном. Виїхав він туди за кілька днів до повномасштабного вторгнення разом з дружиною, тещею і мамою. Довгий час він не повертався в Україну, за що отримав хвилю критики. Нещодавно він приїхав на батьківщину і поділився творчими планами.

Нагадаємо, Горова відповіла, хто пише українські пісні Наді Дорофєєвій.

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