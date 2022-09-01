СЕО MOЗGI GROUP зазначила, що було важко знайти якісного сонграйтера, який би створював "попсовий матеріал".

Співзасновниця продюсерського центру MOЗGI GROUP Ірина Горова розповіла, що наразі єдиним активним проєктом лейблу є DOFOREEVA. Раніше Надя співала російською, однак зараз перекладає свій репертуар на українську. Як зазначила Горова у інтерв’ю порталу "МУЗВАР", автора пісень у стилі поп саме українською було дуже важко знайти.

"Ми шукали з ким попрацювати, відбулась зміна мови у творчості. Ми не співали українською не тому, що не хотіли, а тому, що складно було знайти українських сонграйтерів, які підійшли б для виконавця, того контенту, що співала Надя. У нас є класна лірика, фольк, реп, а от "попсовий матеріал" було складно знайти, його треба було відчути. Ми хотіли аби українська в піснях Наді прозвучала так, щоб усі сказали: "Ого, вона українською звучить краще, ніж російською", - сказала Горова.

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Повідомляється, що у вересні артистка продюсерського центру MOЗGI GROUP DOROFEEVA презентує новий міні-альбом "Сенси". До нього увійдуть пісні, написані у колаборації з саунд-продюсером Ванею Клименком та виконавицями Jerry Heil і alyona alyona. За словами Горової, основною задачею було знайти нове звучання, органічне для виконавиці.

Нагадаємо, раніше Ірина Горова відповіла, чи забувають в Україні Потапа.

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