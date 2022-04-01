Мультиатрист Monatik відзначає свій день народження сьогодні, 1 квітня.

Дружина українського артиста Дмитра Монатіка Ірина опублікувала зворушливе привітання.

В Instagram Ірина зізналася, що Дмитро для неї не просто чоловік, а ще й найкращий друг.

"Ми стільки всього подолали і вірю, що і війну гідно переживемо і як тільки настане мир в улюбленій Україні відсвяткуємо як слід. А зараз будемо продовжувати допомагати всім, чим тільки можемо!",- написала Ірина.

Всіх охочих привітати Монатіка Ірина просить пожертвувати будь-яку суму на рахунок дитячої лікарні "Охматдит".

"Розумію, що на сьогоднішній день йде величезна кількість зборів коштів на різні потреби, люди-ви неймовірні!!! Але якщо у Вас є можливість на знак любові і поваги до Дімі перерахувати будь - якого розміру суму діткам, які зараз знаходяться в @ohmatdyt - будемо безмежно вдячні", - резюмувала Ірина, і додала до публікації реквізити для пожертвувань.

Нагадаємо, MONATIK, Саніна, Вакарчук та інші далі відеоконцерт на підтримку українських медиків.

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