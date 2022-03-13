У проекті взяли участь близько 40 українських знаменитостей.

Канал MED+ спільно з співзасновником Національної музичної премії YUNA Павлом Шилько створили відеоконцерт на підтримку українських медпрацівників, які сьогодні рятують життя наших громадян і боронять країну на медичному фронті.

У проекті взяли участь близько 40 українських знаменитостей.

Серед них: MONATIK, Юлія Саніна (The Hardkiss), Артем Пивоваров, Святослав Вакарчук, Катерина Осадча, Марія Єфросиніна, Потап, Наталія Могилевська, Юрій Горбунов, Катерина Кухар, Руслана та інші.

Під час концерту деякі артисти презентували ексклюзивний матеріал:

- MONATIK виконав нову пісню з приспівом "Війна твоє ім’я. Не весна",

- Артем Пивоваров вперше заспівав композицію зі словами "Не твоя війна",

- з прем’єрою взяв участь у концерті Grohotsky,

- Наталія Могилевська заспівала нову версію тексту на музику свого хіта "Місяць".

Частина музикантів виконали хіти з власного репертуару (Юлія Саніна - "Журавлі", Олександра Заріцька - "Плакала"), а деякі заспівали народні пісні (Віктор Павлік та Віталій Козловський обрали "Чорнобривці").