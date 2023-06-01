Актриса відповіла, що думає про позицію Лаленкова.

Відома актриса Ірма Вітовська розповіла, що сталося з зіркою серіалу "Леся+Рома" Дмитром Лаленковим. Вони були головними героями кіноісторії, проте нині їхні шляхи розійшлися.

"Кожен пішов своїм шляхом. Не те, що ми в геть обірвані, але це привітання на день народження, на Великдень, на Різдво", - зізналася Вітовська в інтерв'ю на YouTube-каналі "Української правди".

Ведучий проекту пригадав, що на початку повномасштабної війни Лаленков опублікував дописи з фото прапорів України та Росії. Окрім цього, за декілька днів до цього він писав, що війна "нікому не потрібна". Також Лаленков цитував МЗС РФ та писав про релігію. Згодом ці дописи було видалено.

Відео дня

"Це його філософія, його світогляд. Він не є ворогом України ні в якому разі. Просто в нього отакий погляд на релігію... Я хочу залишити це тільки в теплих і добрих стосунках... Я не маю права його перевиховувати, я і не хочу цього робити. Людина вже в тому віці, коли вона вже визначилася", - зазначила Вітовська.

За словами актриси, вона не хоче втручатися у чуже життя. Втім, Вітовська зазначила, що Лаленков допомагав з евакуацією людей на Донбасі.

"Він актор блискучий і він практикує власну професію... Це його особиста справа. Я знаю, що він там допомагав на початку вторгнення, вивозив людей", - додала актриса.

Хто такий Дмитро Лаленков

Актору 57 років, він родом з Донбасу. Лаленков розпочав свою кар'єру з Національного академічного театру імені Лесі Українки. Також актор знімався у багатьох фільмах.

Втім, найбільшу славу йому принесла роль у серіалі "Леся+Рома", який отримав 6 сезонів та 136 серій. У комедійному ситкомі Лаленков грав Рому, а Ірма Вітовська - Лесю. Серіал виходив з 2005 по 2008 роки.

Актор був одружений з акторкою Оленою Стефанською. У шлюбі в них з'явилися двоє дітей - сини Микита та Ілля. Нині Лаленков не знімається у кіно та серіалах. На своїй сторінці в Instagram він засудив повномасштабну війну РФ проти України та показував, на що окупанти перетворили Донбас.

Вас також можуть зацікавити новини: