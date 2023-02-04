Лурдес постраждала через своє ж запізнення.

Скандальна дочка співачки Мадонни Лурдес, яка відома своїми провокаційними витівками, сильно постраждала через свою безтурботність. 26-річна дівчина запізнилася на показ Marc Jacobs, який проходив в Нью-Йорку.

Лурдес прийшла на показ пізніше, через що її не пустили до зали. Охоронці принизили дочку Мадонни на очах у преси та її фанатів. Інцидент потрапив на відео, його вже опублікували в Tik-Tok.

Автор відео стверджує, що Лурдес запізнилася на кілька хвилин. Вона прийшла на показ бренду, обличчям якого була кілька років тому, занадто пізно. Дочка Мадонни була дуже принижена і засмучена, вона намагалася переконати охоронців, щоб ті її пропустили. Однак вони не слухали прохання Лурдес і були непохитними.

Відео дня

У підсумку фанати, які спостерігали за публічним приниженням розпещеної Лурдес, почали кричати на охоронців і скандувати: "Пустіть її всередину". Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що доньці Мадонни вдалося потрапити на показ, але набагато пізніше. Так, запізнення на кілька хвилин зіграло злий жарт з Лурдес, на очах у фанатів їй довелося приховувати своє засмучення.

Нагадаємо, дочка Мадонни нерідко провокує публіку. Раніше УНІАН вже розповідав про те, що Лурдес влаштувала відверту фотосесію.

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