Вона вважає, що не всі можуть бути корисними на фронті.

Українська актриса Анна Саліванчук, яка зняла в таких серіалах як "Одного разу під Полтавою", "Райське місце", "Свінгери", "Скажи тільки слово" та інших, відповіла на закиди, що її чоловік-нардеп Олександр Божков не пішов захищати Україну на фронті.

В інтерв'ю Аліні Доротюк вона розповіла, що її чоловік став народним депутатом тільки на другий місяць повномасштабної війни. За її словами, перші півроку він нічого не заробляв, тому що всі гроші йшли на ЗСУ.

Саліванчук додала, що не кожна людина може бути корисною саме на фронті, тому не кожному потрібно брати в руки зброю і йти воювати.

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"Я ніколи у нього не питаю про його розмови там. Я не хочу цього чути. Мені не цікаво. Писати і говорити будуть завжди. Я навіть не читаю коментарів. Не кожна людина на війні може робити свою справу. Не кожному потрібно воювати. Є багато людей, які тут можуть зробити багато корисного для тих, хто там", - сказала актриса.

Саліванчук вважає, що для того, щоб піти на фронт, потрібно бути сміливою людиною. А якщо ти боїшся, то будеш тільки заважати.

"Я була впевнена, що мій однокурсник Андрій Федінчик піде воювати. Він завжди був такий мужик. Тому що це така людина. Йому по-іншому не можна. Люди, які в цьому не розбираються, і будуть там боятися, вони можуть підставити свого колегу, воїна, який поруч і просто втекти", - додала Саліванчук.

Нагадаємо, раніше Анна Саліванчук розкрила секрет ідеальної фігури.

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