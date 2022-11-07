Катерина Тишкевич засудила Байрак за мовчання про війну в Україні.

Зірка серіалу "Шіщо не трапляється двічі" Катерина Тишкевич раніше дружила з режисером Оксаною Байрак, проте після мовчання про війну в Україні актриса заблокувала її.

В інтерв'ю Аліні Доротюк зірка зізналася, що раніше не звертала уваги на проросійські погляди Оксани Байрак:

"Були якісь жарти, що вона б вийшла заміж за Путіна. Але я реально думала, що вона жене. Що такого не може бути. Думала невдалий жарт. За місяць до війни ми вже майже не спілкувалися. Мені дуже важко давалася ця дружба. Я і не впевнена, що Оксана може дружити. Я її заблокувала, і ми не спілкуємося".

Тишкевич додала, що якось висловила в інста-сторіз свою думку з приводу позиції режисера. Тоді Байрак подзвонила їй і попросила це видалити. Однак Катерина не погодилася цього зробити.

"Визнати свою помилку, вона цього не зробить. Щоб здати її СБУ, потрібні докази, а вона хитра, все видаляла. Я викреслила її зі свого життя. Немає вибачення", - прокоментувала Тишкевич.

Оксана Байрак: позиція щодо війни

Режисер неодноразово говорила про те, що вона "голуб миру". Тому вона жодного разу не назвала Росію терористом і не розповіла правду про війну в Україні у своїх соцмережах.

При цьому українська актриса Наталка Денисенко розповіла, що в перші дні війни писала Байрак, але та її заблокувала. Зірка хотіла з'ясувати, чому режисер підтримує злочинний режим Кремля.

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