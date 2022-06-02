Наталка Денисенко розповіла, що писала Байрак на початку війни.

Українська актриса Наталка Денисенко заявила, що в перші дні війни писала режисерові Оксані Байрак, але та її заблокувала.

Денисенко намагалася з'ясувати, чому Байрак підтримує президента РФ Володимира Путіна. Тому вона вирішила написати їй в особисті повідомлення.

"Оксана Байрак мене заблокувала одразу, коли я їй написала ще на початку війни: "Що ви говорите?". Вона заявляє, що Україна винна в цій війні. І "ми повинні бути з братнім народом разом" і все таке. Цим повинні вже займатися СБУ. Якщо людина заявляє, що Україна повинна бути окупована Росією, то за це повинна бути кримінальна відповідальність, тому що це зрада державі", – сказала Денисенко в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Також вона зазначила, що таким людям як Байрак потрібно заборонити в'їзд в Україну. А якщо у них в Україні є родичі, то варто давати їм тільки тимчасову візу.

"Не можна пускати цих людей в нашу країну, їм нічого тут робити... Вони нас ненавидять. Ми їх ненавидимо зі зрозумілих причин, тому що геноцид українського народу відбувається зараз. А вони нас чого? Я допускаю, що, можливо, є хороші росіяни, але нехай вони живуть не в Україні", - висловилася Денисенко.

Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко розповіла, як війна вплинула на її стосунки з чоловіком-військовим.

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