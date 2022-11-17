Брія Блессінг з 2014 року підтримує українських військових.

Американська співачка Брія Блессінг вже 20 років живе в Україні, тому вважає себе українкою. У 2014 році вона почала їздити на передову, а пізніше долучила до цього і свого чоловіка-американця.

Дівчина зізналася, що підтримка українських військових - це частина її життя, тому її партнер повинен розділяти з нею завзяття допомагати і волонтерити. За словами Брії, Джессі дуже любить її, тому, звичайно ж, погодився на пропозицію поїхати на Донбас і не тільки. Вона додала, що чоловікові сподобалося спілкуватися з військовими, тому він був не проти відвідувати їх.

"Це моє життя. Ти їдеш зі мною. Якщо ти хочеш одружитися зі мною, ти повинен знати, чим я живу, що я роблю. Військові - його зірки. Я думаю, що він поїхав би і без мене. Ми навіть ще не повернулися додому, і він каже: "Бріє, подивися в календар, коли ми можемо наступного разу приїхати", – розповіла Брія.

Співачка зізналася, що поїздки до військових згуртували їхню сім'ю. А влітку 2022 року вони поїхали з гуманітарною допомогою до Запоріжжя та Миколаєва. Вона додала, що українці - сильний народ, який обов'язково переможе у війні.

"Ви дуже сильний народ. І у вас є свої цінності і ви будете боротися до кінця за сім'ю, навіть за сусідів. Українці дуже сильні і зараз вони покажуть всьому світу, хто вони такі", - підсумувала зірка.

Хто така Брія Блессінг

Співачка стала учасницею четвертого сезону шоу "Голос країни". Вона потрапила в команду Святослава Вакарчука, але перемогти в шоу їй не вдалося. Зараз вона живе у Львові.

Нагадаємо, Сергій Писаренко та Євген Нікішин з "Дизель Студіо" підтримали війну в Україні.

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