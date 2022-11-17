У зв'язку з цим вони були змушені покинути "Дизель Студіо".

Актор Сергій Писаренко і Євген Нікішин з "Дизель Студіо" мовчки підтримали агресію диктатора Володимира Путіна, тому інші учасники команди відмовилися з ними працювати.

Екс-колега артистів Євген Сморигін в інтерв'ю "КП в Україні" розповів, що вони написали один одному відкриті листи в загальній групі, де попрощалися без скандалів.

"Ми спокійно висловили нашу позицію. Вони, на жаль, висловити проукраїнську не можуть. Тому спокійно тимчасово розлучилися", - пояснив Євген.

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Він додав, що у Писаренка і Нікішина є сім'ї в Росії. Напевно, тому вони і не засуджують повномасштабне вторгнення в Україну.

"Ми поважаємо один одного, дружимо, але без української позиції і без засудження війни жоден артист, швидше за все, не зможе працювати в Україні", - додав Сморигін.

Нагадаємо, раніше Євген Сморигін заявив, що хоче отримати українське громадянство. він уже склав іспит і навіть поділився результатами.

Також Україну в цій кровопролитній війні підтримує й інший актор "Дизель Студіо" Дмитро Танкович.

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