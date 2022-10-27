Юлія Савічева травмувала музиканта. Вона влучила в нього своїм взуттям.

Російська співачка Юлія Савічева нещодавно виступила в Туреччині, але не обійшлося без інцидентів. Знаменитість кинула свої туфлі і влучила музикантові прямо в голову. В результаті він отримав травму.

На своїй сторінці в Instagram вона повідомила, що молодому чоловікові вже надали медичну допомогу.

"На концерті в Туреччині сталося те, чого я навіть не могла уявити... Протягом багатьох років під час концерту від надлишку емоцій я скидаю туфлі і йду в рознос. Цього разу не обійшлося без наслідків", - написала Савічева.

Юлія Савічева: що про неї відомо

Юлія Савічева - російська співачка, яка представляла країну-агресора на "Євробаченні-2004". Її головними хітами є "Если в сердце живет любовь", "Как твои дела?" і "Прости за любовь". Перша пісня була і зовсім саундтреком до серіалу "Не родись вродливою". Також у неї є спільний трек з одеситом Джиганом, який живе в Росії і підтримує злочинний режим Кремля.

Що Юлія Савічева говорить про війну в Україні

Артистка ще в 2014 році підтримала незаконну анексію Криму. Тоді ж в інтерв'ю росЗМІ вона заявила, що має навички стрільби з автомата, і якщо знадобиться, вона готова захищати Крим від України. При цьому з початку повномасштабного вторгнення вона ще не висловлювалася.

Нагадаємо, на відому українську співачку в Молдові напала росіянка з криками "Слава Росії".

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