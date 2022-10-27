Агресивна росіянка причепилася до SHADU на вулиці.

Українська співачка SHADU розповіла про неприємну ситуацію, в яку вона потрапила в Молдові. У своєму блозі артистка пояснила, що під час прогулянки по парку до неї причепилася агресивна росіянка.

"Вранці у мене повинні були бути зйомки. Знімати повинні були в парку під пісню "Stand with Ukraine". Як ви знаєте, під цю пісню ми завжди робимо щось креативне - то у нас ліхтарики, то димові шашки. Сьогодні задумка була така: в кадрі повинна була бути моя собака і прапор України. Ось ми з собакою стоїмо, чекаємо режисера і дивіться що сталося", — розповіла SHADU і показала кадри нападу невідомої.

Росіянка крикнула на адресу SHADU: "Вали в свою хохляндію. Слава Росії", на що та відповіла: "Слава Україні!".

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Українська артистка не постраждала, проте для неї дана ситуація стала великим стресом.

"Знаєте, коли ці "любителі русського міра" пишуть тобі в соцмережах, ти вже якось звик. Але коли ти зустрічаєш їх на вулиці. Коли вони нападають на тебе тільки тому, що ти українець і тому що у тебе український прапор, це зовсім інше", - пояснила SHADU.

Нагадаємо, росіянку вигнали з фінської версії вокального шоу "Голос".

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