Анна Асті вирішила відсидітися за кордоном, поки не вщухне скандал з "голою вечіркою".

РосЗМІ повідомляють, що співачка родом з України Анна Асті залишила країну-агресора. Такий її вчинок пов'язують з "голою вечіркою" скандальної блогерки Насті Івлєєвої.

Відзначається, що Асті вирішила пересидіти "темні" часи за кордоном, поки не вляжеться історія з її участю у вечірці.

"Артистка хоче перечекати за кордоном, поки пристрасті не вщухнуть, а потім повернутися до концертів у березні. Зараз всі заплановані концерти артистки скасували або перенесли на більш пізні дати", - пишуть пропагандисти.

Відео дня

Варто відзначити, що раніше була інформація про те, що Асті нібито замолила гріхи перед Кремлем. Повідомлялося, що Путін закликав Асті позбутися українського громадянства і публічно підтримати війну.

Однак, як стало відомо пізніше, представники артистки домовилися з диктатором про те, що Асті зобов'язана за першим же запитом перших осіб Кремля і їхніх родичів виступати безкоштовно, зрушуючи будь-які заплановані заходи.

Нагадаємо, Анна Асті зустріла велику війну в Україні. Перші кілька днів вона разом з батьками ховалася в бомбосховищі. Однак, чоловік-росіянин Асті умовив її повернутися в Москву, де вона стала співачкою року.

Артистка продовжує заробляти криваві рублі і мовчати про геноцид українського народу.

Вас також можуть зацікавити новини: