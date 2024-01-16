Співачка потрапила в гучний скандал.

Українській співачці Анні Асті (Asti), яка живе і працює в Росії, запропонують відмовитися від українського громадянства.

Це може стати умовою для її вибачення за участь в "голій вечірці", яку влаштувала в грудні російська блогерка Настя Івлєєва, пише російський проект ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерело.

За їхніми даними, однією з умов буде публічна відмова від громадянства України та підтримка незаконної війни РФ проти її батьківщини. "Оскільки на голу вечірку образився особисто Путін, то всі шляхи вибачення лежати тільки "через СВО". Інших варіантів їм в Кремлі не дають", - наголошується в повідомленні.

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Скандал навколо Анни Асті через вечірку Івлєєвої: що відомо

Нагадаємо, в середині грудня Івлєєва влаштувала гучну вечірку з дрес-кодом "almost naked", фото і відео з заходу активно публікували в мережі.

Відверті наряди російських зірок обурили російських "патріотів" і провоєнних блогерів, вони зажадали покарати учасників вечірки і перевірити її на пропаганду ЛГБТ, наркотиків і екстремізму.

Концерти учасників вечірки скасовують, з деякими з них розірвали рекламні контракти, а на деяких - відкрили справи. Крім того, раніше стало відомо, що Анну Асті хочуть позбавити громадянства РФ, яке вона отримала минулої осені.

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