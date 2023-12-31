Співачка давно хотіла побувати на батьківщині.

Відома українська співачка Міка Ньютон, що отримала популярність після пісень "В плену", "Белые лошади" та інших, повертається з США в Україну. Вона не була на батьківщині цілих вісім років.

Вчора, 30 грудня, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій постала в аеропорту з валізою. На знімку вона підняла руки вгору і показала, як сильно радіє тому, що знову зможе побувати в рідних місцях.

"В Україну. Я дуже скучила за своїм домом", - підписала фото Міка Ньютон.

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Варто відзначити, що артистка їде в Україну не одна. Компанію їй склав її чоловік Кріс Сааведра. До слова, Кріс останній раз був в Україні вісім років тому. За словами Мікі, він дуже хоче побувати у неї вдома. Також вона говорила, що він підтримує Україну в розв'язаній Росією війні.

Крім того, співачка разом з чоловіком зустріне в Україні Новий рік. Ймовірно, вони відразу з аеропорту відправляться до рідних Мікі.

Нагадаємо, раніше Міка Ньютон говорила, що вони з чоловіком хочуть відвідати Київ і Львів. За її словами, це буде емоційна поїздка.

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