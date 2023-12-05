Вони відвідають Київ і Львів.

Українська співачка Міка Ньютон, яка останні роки живе в США разом зі своїм чоловіком, несподівано для всіх повідомила, що повертається в Україну.

За словами артистки, вона приїде на батьківщину разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Крісом Сааведром. Вони планують відвідати Україну наприкінці грудня. За словами Мікі, Кріс не був у неї на батьківщині вже вісім років.

"Ми дуже раді поїхати в Україну в кінці місяця! Кріс не був там вісім років", - поділилася артистка.

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Також Ньютон розповіла, що вони з чоловіком планують відвідати Київ і Львів. За її словами, це буде емоційна поїздка. Швидше за все, тому, що Міка дуже сумує за рідними місцями, перебуваючи за кордоном.

Чим відома Міка Ньютон

Міка Ньютон - популярна українська співачка. Більш того, вона представляла нашу країну на Євробаченні в 2011 році, проте вона посіла четверте місце.

Відомо, що її пісні стали саундтреками до російського серіалу "Кадетство", який транслювали ще в 2006 році.

Варто відзначити, що після Євробачення Міка Ньютон поїхала до Каліфорнії, де планувала жити до 2013 року. Однак у США вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, тому вирішила залишитися там.

При цьому артистка пам'ятає про рідну Україну. На початку повномасштабного російського вторгнення вона засудила злочинний режим Кремля і заявила, що перебуває на боці своєї батьківщини.

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