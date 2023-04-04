Він пошкодив ногу перед виступом.

Відомий російський актор Олександр Олешко потрапив у неприємну ситуацію - перед виходом на сцену, стоячи за лаштунками, його "паралізувало".

Як повідомляють росЗМІ, артист не зміг рухатися, тому співробітники театру Вахтангова були змушені викликати "швидку допомогу". Як виявилося, Олександр травмував ногу. Він ненавмисно оступився і розтягнув зв'язки.

Медичні співробітники порекомендували Олешко поїхати в травмпункт, але той відмовився. Він таки вийшов на сцену з перебинтованою ногою.

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"У перерві йому зробили знеболюючий укол", - повідомляють росЗМІ.

Хто такий Олександр Олешко

Олександр Олешко - російський актор театру і кіно. Він знімався в таких серіалах як "Гардемарини", "Вороніни", "Татусеві дочки", "Оплачено смертю", "Садиба", "Зупинка на вимогу" та інших.

У 2022 році він активно виступав за підтримку війни в Україні. Більше того, він неодноразово видавав пропагандистські наративи про те, що це саме Україна нібито напала на Росію.

Нагадаємо, раніше в Росії актор порізав собі вени перед натовпом глядачів.

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