Він зробив це на сцені театру.

Російський актор Артур Шувалов після вистави "Театр Виворіт" в театрі імені М.А. Бестужева в Улан-Уде влаштував маніфест. Прямо зі сцени він заявив, що в театрі його всіляко принижують, віднімають ролі і знижують зарплату.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, останньою краплею для артиста стало звільнення з театру його дружини.

"Конфлікти з начальством почалися після того, як в театрі змінився художній керівник - В'ячеслав Дяченко прийшов замість Сергія Левицького. За словами Шувалова, у нього не залишилося сил боротися", - йдеться в повідомленні.

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Так, в результаті цих проблем Шувалов прямо на сцені дістав ніж і порізав собі вени. Його відвезли в травмпункт, де йому надали першу медичну допомогу. Зараз з ним все добре.

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