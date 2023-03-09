Сергій Гармаш викликав собі "швидку".

Сьогодні відомий російський актор Сергій Гармаш зле себе відчув. Він вирішив не займатися самолікуванням і викликав "швидку допомогу".

Медики оглянули його і попередньо діагностували отруєння. Від госпіталізації він відмовився.

Як повідомляють росЗМІ, дружина актора розповіла, що йому стало зле після повернення з дикої природи в Москву. Туди він їздив заради зйомок у фільмі "Тайга".

Гармаш також вийшов на зв'язок і повідомив, що зараз з ним все гаразд. Варто відзначити, що раніше 64-річний актор не скаржився на проблеми зі здоров'ям.

Чим відомий Сергій Гармаш

Сергій Гармаш - російський актор театру і кіно. Він знімався в таких фільмах як "Загін", "Іван Великий", "Сталінград", "Пістолет з глушником", "Йолки", "Одеський пароплав" та інших. Загалом його фільмографія налічує понад 100 картин.

Крім того, він знімався в популярних серіалах - "Лінія долі", "Каменська", "Доктор Живаго", "Біла гвардія" та інших.

Відомо, що Гармаш підтримує війну в Україні. У ході російського вторгнення в Україну влітку 2022 року влада тимчасово окупованого Херсона оголосила про участь актора у відновленні Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру.

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