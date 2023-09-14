У неї вдома провели обшук, в машині актриси знайшли цілих два кілограми наркотиків.

У Росії заарештували відому актрису Рамілю Іскандер. Їй загрожує 20 років колонії через те, що у неї знайшли наркотики, а саме два кілограми мефедрону і дозу кокаїну.

"Наркотики були виявлені в ході обшуків в будинку Рамілі Хісамової (справжнє прізвище) в поселенні Марушкінське та в салоні її автомобіля Subaru. Всього поліцейські вилучили трохи менше 2 кг мефедрону і 0,05 г кокаїну. Проти актрису порушили кримінальну справу за замах на збут в особливо великому. Їй загрожують до 20 років колонії", - повідомляє російський Telegram-канал SHOT.

За даними росЗМІ, обшуки в будинку у актриси проходили 29 серпня. Наркотики знайшли у згортках під обшивкою її автомобіля. Після цього 46-річну артистку затримали і відправили на допит.

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Чим відома Раміля Іскандер

Актриса знімалася у фільмах і серіалах. Вона грала дружину Івана Грозного в кінокартині "Цар", а також виступала в театрі. Крім цього, росіянка була дубляжною актрисою.

Вона озвучувала кінострічки, в яких грали Міла Куніс, Скарлетт Йохансон, Маріон Котійяр. Жінка не вела соцмережі і рідко говорила про своє життя. Свою позицію щодо повномасштабної війни РФ проти України Іскандер не озвучувала. Чи підтримувала вона путінський режим - невідомо.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв про те, що у Харкові загинула падчерка відомої російської співачки.

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