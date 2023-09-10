Анциферова не стала говорити, що саме Росія вбила її родичку.

Відома російська співачка Тетяна Анциферова повідомила, що ще в лютому загинула її падчерка. Того дня жінка перебувала у Харкові, який регулярно потерпає від російських ракет.

Однак Анциферова не сказала, що її родичка загинула в результаті нещадних обстрілів міста. Вона вирішила приховати цей факт, щоб не дискредитувати РФ.

Варто відзначити, що популярна в 80-х роках співачка досі живе в Москві і оспівує злочинний режим Кремля. Крім того, в коментарі пропагандистам, вона заявила, що її падчерка планувала переїхати в країну-агресора.

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"Моя падчерка загинула в Харкові. Луїза - сестра мого сина. Вона збиралася до мене приїхати в Москву, щоб жити зі мною. І ось вона загинула. Ніхто нікуди не їздив і нікого не ховав. Мені дуже важко і дуже складно говорити на цю тему. Це особистий біль і особисті страждання", – сказала Анциферова.

Зазначимо, Луїза була дочкою композитора Володимира Білоусова. У чоловіка була відмінна кар'єра в Україні, проте він поїхав до Росії, де і помер в 2009 році.

До слова, Анциферова також не народилася в Москві, проте завжди мріяла жити саме там. Навіть після повномасштабного вторгнення вона залишилася в країні-агресора.

Раніше повідомлялося про те, що під Бахмутом загинув музикант з Маріуполя, який дивом вирвався з блокади.

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