Раніше фігурист підтримував повномасштабну війну РФ проти України.

Відомий російський фігурист Роман Костомаров втратив стопи, а тепер йому загрожує ампутація рук. Раніше росЗМІ стверджували, що спортсмену можуть відрізати лише пальці на ногах, проте вже повідомляється, що він втратив обидві стопи.

"На жаль, довелося ампутувати обидві стопи. Операція пройшла без ексцесів, в цілому організм йде на поправку. Зараз йде боротьба за руки. Роман у свідомості. Загальний стан поліпшується. Але він продовжує залишатися в реанімації під пильним наглядом лікарів", - розповідав російському виданню StarHit джерело.

Однак незабаром" райдужні " прогнози про поліпшення стану Костомарова зникли. Стало відомо, що втратив стопи фігурист може залишитися і без рук.

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Стан Костомарова

За даними російських ЗМІ, у Костомарова прогресує гангрена. У фігуриста розвинулися некроз і сепсис, а тому лікарі наполягали на ампутації. Вони хотіли відрізати ногу по коліно, але в підсумку обмежилися стопами. Тепер же здогади будуються про те, чи залишиться Костомаров без кистей або ж йому ампутують руки по лікоть або ж по плече.

Лікарі вважають, що на цьому проблеми фігуриста не закінчаться. Російський спортсмен може загинути.

"Може початися нирково-печінкова недостатність. Швидше за все, в нозі явище повного некрозу, яке не піддається лікуванню, і це дає інтоксикацію всього організму. Це дуже серйозно, повірте. Взяти, наприклад, опікових хворих. Вони, як правило, гинуть не від того, що у них велика площа опіку, а від відмови внутрішніх органів - нирок, печінки", - розповів російському виданню "КП" лікар.

Що Костомаров говорив про повномасштабну війну РФ проти України

На тлі всього цього в мережі пригадують Костомарову його заяви про повномасштабну війну. Наприкінці лютого 2022 року фігурист публічно звинувачував російських зірок, які не підтримали агресію Путіна. Костомаров стверджував, що вважає таких артистів "зрадниками".

Нагадаємо, в ніч на 10 січня олімпійський чемпіон і колишній партнер Тетяни Навки з танців на льоду потрапив до лікарні з підозрою на запалення легенів. Виявилося, що він пірнав в ополонку.

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