Чемеров сказав, що Кароль неодноразово не виконувала свої обіцянки.

Український музикант Саша Чемеров розповів, що співачка Тіна Кароль неодноразово обіцяла поїхати до військових в рамках "Культурного десанту", проте кожен раз вона "зістрибувала з теми".

Крім того, в інтерв'ю Аліні Доротюк він повідомив, що Кароль обіцяла передати військовим машину, однак і цієї обіцянки вона не дотримала.

"Це був не раз. Три або чотири рази так було. І, крім цього, була обіцяна якась машина, але вона не приїхала. Наскільки я знаю і розумію, Тіна просто боїться в принципі. Як я думаю собі, а її причину у неї потрібно запитати", - сказав Чемеров.

Крім того, він назвав ще одного артиста, який напередодні поїздки на фронт відмовлявся від цієї ідеї. За словами Чемерова, це Антон Велбой.

"Він морозився їхати, а потім, коли у нього наламалася його кар'єра, він почав прямо говорити: "Візьміть мене з собою", але ми його вже не брали", – додав музикант.

Нагадаємо, раніше слова Чемерова підтвердив і Коля Серга. Засновник "Культурного десанту" розповів, що Кароль дійсно відмовляється від участі.

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