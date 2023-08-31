За його словами, цю артистку сковує страх.

Український музикант і військовий Коля Серга на початку повномасштабного російського вторгнення організував "Культурний десант", в рамках якого знаменитості їздять на фронт, в госпіталь, у військові частини з концертами.

До "Культурного десанту" приєдналися репер Ярмак, музиканти Саша Чемеров і Мирослав Кувалдін, поет Павло Вишебаба, а також Міша Крупін, Даніель Салем, Світлана Тарабарова та багато інших.

А ось українська співачка Тіна Кароль, як з'ясувалося, відмовляється від участі. Про це розповів Сєрга на YouTube-каналі "Грунт".

За його словами, Тіна кілька разів обіцяла приїхати на фронт, але за день до поїздки "з'їжджала".

"Хтось просто обіцяв і не приїжджав. Тіна Кароль, наприклад. Вона за день постійно з'їжджала, відмовлялася. Ну, їй страшно було. І я розумію, що у неї знаходилися якісь причини, але базова - просто страх. Може, вона до госпіталів приєднається", – сказав Коля.

Він додав, що багато зірок бояться, особливо ті, які більшу частину часу проводять за кордоном. Тому він розуміє, що навіть краще те, що вони не їздять з "Культурним десантом", тому що тоді було б більше проблем.

"Взагалі люди, які перебувають за кордоном, вони приїжджають – і їм страшно. І цей страх дуже ірраціональний. Він десь перебільшений і сковує. І ти розумієш, що навіть якщо взяти таку людину з собою, то більше буде проблем там, на місці", – додав Сєрга.

Нагадавємо, Тіна Кароль розплакалася на концерті в Києві.

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