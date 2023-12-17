Поки Данилко виступає тільки на благодійних концертах.

Український співак EL Кравчук розповів про недавню розмову з Андрієм Данилком, який виступає під псевдонімом Вєрки Сердючки. Вони обговорювали робочі питання і те, як артисти змушені виживати в умовах війни.

Як зізнався співак у програмі "Гончарова подкаст", вони з Данилком говорили про те, що концертів зараз мало, а те, що артисти заробляють за кордоном, вони віддають українській армії.

"Зараз дуже складна ситуація у артистів. Вранці був дзвінок від Данилка. Ми розмовляли просто про роботу. І він каже: "Складно зараз, як жити, де брати гроші?". Він дає тури в Америці, щоб заробляти на армію. І не дуже багато цих концертів, якщо чесно. Але ми говоримо про всіх артистів. Хочеться більше працювати, але в країні війна, економіка..." – сказав El Кравчук.

При цьому артист відзначив важливість концертів в Україні. За його словами, виступати потрібно не тільки на передовій, але і в тилу, тому що такі заходи об'єднують людей.

"Культура - це не просто надійний тил, це душа. Без неї не буде мотивації. Концерти актуальні не тільки на передовій, але і в тилу. Це об'єднує людей", - додав артист.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко повідомив про трагедію. На війні загинув син одного з учасників його колективу.

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