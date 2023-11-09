Україна втратила ще одного героя.

Український артист Андрій Данилко повідомив про трагедію в команді. На війні загинув син одного з учасників його колективу.

Так, у боях за Україну загинув син Артура Кульповича - Ерік. Скільки молодому чоловікові було років і на якому напрямку його не стало - невідомо.

"Наші щирі співчуття артисту нашого колективу Артуру Кульповичу у зв'язку із загибеллю на фронті його сина Еріка. Слава герою! Світла пам'ять!" - написав Данилко на своїй сторінці в Instagram.

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Шанувальники підтримали Данилка та учасника його команди. У коментарях вони написали:

"Світла пам'ять герою! Співчуття рідним"

"Герої не вмирають!"

"Болить душа за кожного загиблого воїна. Ми втрачаємо найкращих українців"

"Прийміть мої щирі співчуття. Боляче"

"Ми повинні пам'ятати кожного загиблого, тому що вони боролися за нас"

Нагадаємо, раніше про горе в сім'ї повідомила телеведуча Леся Нікітюк. Днями померла її бабуся Марія. Жінки не стало на 91-му році життя.

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