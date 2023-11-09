Український артист Андрій Данилко повідомив про трагедію в команді. На війні загинув син одного з учасників його колективу.
Так, у боях за Україну загинув син Артура Кульповича - Ерік. Скільки молодому чоловікові було років і на якому напрямку його не стало - невідомо.
"Наші щирі співчуття артисту нашого колективу Артуру Кульповичу у зв'язку із загибеллю на фронті його сина Еріка. Слава герою! Світла пам'ять!" - написав Данилко на своїй сторінці в Instagram.
Відео дня
Шанувальники підтримали Данилка та учасника його команди. У коментарях вони написали:
- "Світла пам'ять герою! Співчуття рідним"
- "Герої не вмирають!"
- "Болить душа за кожного загиблого воїна. Ми втрачаємо найкращих українців"
- "Прийміть мої щирі співчуття. Боляче"
- "Ми повинні пам'ятати кожного загиблого, тому що вони боролися за нас"
Нагадаємо, раніше про горе в сім'ї повідомила телеведуча Леся Нікітюк. Днями померла її бабуся Марія. Жінки не стало на 91-му році життя.