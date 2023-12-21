Він засуджує дії Кремля.

Російський актор Анатолій Білий, який на початку повномасштабного вторгнення засудив злочинний режим Кремля, 15 грудня 2023 року потрапив до списку "іноагентів" РФ. Він вже встиг на це відреагувати.

На своїй сторінці в Instagram він написав, що відчуває гаму почуттів з цього приводу. Однак, як сказав Білий, він не відчуває себе зганьбленим. Більше того, він назавжди попрощався з країною-агресором.

"Потрапив в дійсно хорошу компанію. Честь бути в одному списку з такими людьми, але гіркота жахлива. Колишня батьківщина прибила до ганебного стовпа, але ні, я не відчуваю себе зганьбленим. Окей, я зрозумів, батьківщино, я все зрозумів. Прощавай", - написав Білий.

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При цьому він зазначив, що зараз в його голові занадто багато думок, які він поки не може привести до ладу.

"В голові багато різних думок, перекотиполем сновигають вони в голові, цвяхом стирчать, каменем лежать. Не втішають, не дають спокою, не примиряють", - додав Анатолій.

Відзначимо, Анатолій Білий зіграв у таких фільмах і серіалах як "Талісман любові", "Я любити тебе буду, можна?", "Садове кільце", "Єва, народжуй" та інших.

Актор виступив проти військового вторгнення Росії в Україну, у липні 2022 року звільнився з МХТ та виїхав з Росії до Ізраїлю. У серпні 2023 року був одним з організаторів кампанії зі скасування гастролей театру Ленком в Тель-Авіві, через підтримку більшістю акторів театру вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, раніше Анатолій Білий поскаржився на цькування в РФ.

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