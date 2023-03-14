Анатолій Білий розповів про ненависть з боку росіян.

Російський актор Анатолій Білий народився у Вінниці, але будувати кар'єру вирішив у Росії. Незважаючи на те, що в країні-агресора він став дуже популярним, він все ж засудив злочинний режим Кремля після вторгнення в Україну.

Після того, як російська армія обстріляла Вінницю, він поїхав до Ізраїлю. Він неодноразово говорив, що в Ізраїлі почувається комфортно і вільно. Білий відвідує різні заходи і зустрічається з колегами, які також засудили війну в нашій країні.

Однак, як зізнався актор у коментарі "Стархіт", його сильно хейтять через підтримку України.

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"Відчуваю, що це мій час, коли є досвід, сили і треба знайти можливість зробити велику справу. Весь час одна і та ж думка повертається до мене - тепер з цим жити все життя. З цим пеклом. Відкритий світ і люди, нові відкриття і звершення з одного боку і моторошні потоки ненависті з Росії - з іншого. Гірко. Боляче. Страшно. Іти вперед. Не дивлюся назад. Чого і вам бажаю", - сказав Анатолій.

Чим відомий Анатолій Білий

Білий отримав популярність завдяки ролям у таких фільмах як "Бригада", "Брати Карамазови", "Фурцева", "Про що ще говорять чоловіки" та іншим. У Росії він був одним з найбільш затребуваних акторів.

Раніше Анатолій Білий розповів про життя в РФ і коли ухвалив рішення їхати з країни-агресора.

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