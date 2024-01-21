Це сталося під час зйомок фільму.

Зірка фільму "Кіборги" і серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" Андрій Ісаєнко згадав про неприємний інцидент з російським актором під час знімального процесу.

В інтерв'ю УНІАН він розповів, що під час зйомок однієї з кінострічок йому належало взяти участь у бійцівському кадрі. Його противником був росіянин.

За словами Ісаєнка, перед зйомками вони відрепетирували свою бійку, проте під час них його колега вирішив діяти не по-чоловічому.

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"Під час зйомок він три рази вдарив мене по кадику. Перший раз він сказав, що ненавмисно. На другий раз я не розумів, що відбувається, але знову спробував з ним поговорити. Він зневажливо сказав: "Так, добре, давай вже робити". Після третього разу я йому теж випадково потрапив в обличчя. І все, конфлікт було вичерпано", - поділився Ісаєнко.

Він додав, що виступає за мир на зйомках, тому що подібні ситуації не покращують роботу. При цьому у нього можуть виникати сутички, якщо він бачить, що колеги поводяться не по-чоловічому.

Нагадаємо, раніше Фагот розповів про бійку з росіянином Сергієм Звєрєвим. Останній невтішно висловився про друга співака, тому він вирішив його захистити.

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