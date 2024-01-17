Інцидент стався через те, що Звєрєв невтішно висловлювався про друга Фагота.

Український співак Олег "Фагот" Михайлюта згадав інцидент, що стався багато років тому на вечірці, яку влаштовувала Наталя Могилевська. Тоді в одній компанії з артистами опинився і росіянин Сергій Звєрєв, який відзначився не дуже приємною поведінкою.

Як розповів Михайлюта в інтерв'ю для YouTube-проекту ТСН.uа "Наодинці", Звєрєв невтішно висловлювався про його друга і колегу Фоззі. Тому Фагот вирішив поставити на місце пропутінську вискочку.

"Була вечірка у Могилевської, ми нормально розслабилися, Новий рік все ж. А тут виходить Звєрєв на сцену... А я пам'ятаю, що він до цього в якомусь шоу, де взяли наш кліп, у своїй манері щось до Фоззі причепився, що він має якийсь поганий вигляд. Після того, як він закінчив виступ, я спокійно пройшов охорону і заходжу в гримерку, він нахилився, щоб пудру змивати, а я його взяв за шию і тримав. Він смикався, а я йому розповідав, що потрібно поводитися нормально", – розповів музикант.

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Крім того, Фаготу навіть довелося битися з директором Звєрєва, а останній від переляку просто забився в кут.

Однак після того, як охорона розняла чоловіків і залишила Фагота і Звєрєва наодинці, Сергій почав вибачатися.

"Я знову підійшов до нього, він зрозумів, що пахне смаженим, і вибачився", – поділився артист.

Нагадаємо, раніше Олег Михайлюта розповів, як кинув вагітну дівчину.

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