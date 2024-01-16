Він привітався з шанувальниками і сказав, що хоче повернутися з перемогою.

Екс-учасника луганської панк-групи "Тиф" Романа Кравчука помітили у складі армії РФ. Він записав відео, на якому постав у російській військовій формі і передав привіт своїм шанувальникам.

Цей ролик почав поширюватися в соціальній мережі Х. До слова, в цьому відео Кравчук також говорить про бажання якнайшвидшого закінчення війни.

"Хочу передати привіт своїм фанатам. Війна - це дуже погано, і ну її до біса. Краще б цього всього не було", - сказав Кравчук.

При цьому зупинити війну він вирішив не на боці рідної України, а на боці терористів.

"Була колись в Луганську відома за межами Луганської області панк-група "Тиф". Бас-гітарист цієї групи - Роман Кравчук - виїхав кудись з Луганська ще до 2014 року і займав проукраїнську позицію. Але у 2022-му з'явилося відео, де він воює на боці росіян", - йдеться у підписі до відео.

Оскільки відео було знято ще у 2022 році, юзери припускають, що ЗСУ вже могли ліквідувати Кравчука, тому що останнім часом він взагалі не з'являється в інформаційному просторі.

Нагадаємо, син відомого українського співака хоче воювати в Ізраїлі. Міша Крупін розповів, що його 21-річний спадкоємець вже проходить службу, а незабаром підпише контракт.

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