Зараз хлопець проходить службу.

Український артист Міша Крупін розповів, що його син Давид хоче воювати у складі армії Ізраїлю. Як зізнався артист в інтерв'ю "Люкс ФМ", його 21-річний спадкоємець вже проходить службу.

Незабаром Давид планує підписати контракт з ізраїльською армією, продовжив Крупін.

"Він хоче зараз піти військовим шляхом, стати професійним військовим, підписати контракт і служити додатково", - поділився Міша.

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Він додав, що у них з сином прекрасні стосунки, вони час від часу спілкуються.

"Ми спілкувалися про війну, він мені розповідав, що там (в Ізраїлі, - УНІАН) відбувається. І взагалі у нас постійні розмови про його майбутнє", - додав Крупін.

Також артист поділився, що його син, як і він сам, пише пісні. Спочатку він писав російською мовою, а зараз українською, івритом та англійською.

"Це поки не комерційна справа", - підсумував музикант.

Нагадаємо, раніше Міша Крупін вийшов на сцену в Одесі сильно п'яним і матюкався. Про це він сам повідомив глядачам, які прийшли на його виступ. У підсумку він не зміг нормально виступити, тому що ледь тримався на ногах. Пізніше він вибачився перед шанувальниками.

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