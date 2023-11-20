Він чесно сказав, що боїться йти воювати.

Український співак MELOVIN розповів, чому не вступив до лав ЗСУ на початку повномасштабного російського вторгнення. За його словами, повістку він поки не отримував, а ось йти добровольцем - боїться.

"Я стою на обліку. Як і інші, ми чогось чекаємо, але на що саме - не знаю. Стати добровольцем - ні, тому що я сс*кло. Я сам це розумію. Для того, щоб піти добровільно, треба мати яйця, а у мене їх немає. Тому я готовий допомагати всім іншим", - сказав артист в інтерв'ю УНІАН.

Він додав, що не відчуває свою провину за те, що не перебуває на фронті.

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"Мені намагаються нав'язати цю провину, але ніякої провини я не повинен відчувати апріорі. За мобілізацію відповідають певні органи, а я - не ці органи. Я собі нічого не підробив, нічого не купив", - додав співак.

MELOVIN каже, що якщо йому вручать повістку, він поїде на фронт. У нього є можливість виїхати з країни, але він не буде цього робити.

"Виїжджати з країни, щоб потім бути ізгоєм - ні, не хочу. У мене є можливість це зробити ,але питання: "Навіщо?" Я ніде не ховаюся, ви можете знайти в інтернеті, де я живу. Чого мені боятися? Я живу в своїй державі", - зазначив артист.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що у MELOVIN цукровий діабет. Він розповів, що у нього постійно були проблеми з вагою, тому він вирішив звернутися до лікаря.

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