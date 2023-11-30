Він зробив освідчився їй ще влітку.

Відомий український артист Ілля Парфенюк, який виступає під псевдонімом Parfeniuk, освідчився своїй коханій. Його обраницею стала блогерка Сімбочка.

Як розповів виконавець на своїй сторінці в Instagram, він покликав свою дівчину заміж ще в липні цього року. Вони прогулювалися Каневом і він зважився на серйозний крок - став на одне коліно і вручив їй кільце, проте не золоте, а кільце від ключів. Дівчина довго не роздумувала і сказала: "Так!"

Пара відразу не поділилася цією новиною з шанувальниками, тому що Сімбочка дуже боялася хейту. Однак зараз вони готові розділити своє щастя з оточуючими.

Чим відомий Parfeniuk

Parfeniuk став популярним після виходу пісні "Провела екскурсію". За півроку її послухали майже мільйон людей. Також у нього є такі пісні як "Долоні", "Відриваючись", "Повільно" та інші.

Відомо, що він зі своїми друзями співав у тролейбусі і викладав пісні в ТікТок, завдяки чому став відомим.

Його дівчина Сімбочка також реалізувалася в мережі. Вона веде успішний блог, за яким стежать понад 230 тисяч людей. А в ТікТок у неї більше 2,5 мільйонів підписників.

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