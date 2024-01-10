Данило Грачов зрадив рідну країну.

Український телеведучий і стиліст Данило Грачов довгий час був експертом проекту "Богиня шопінгу". Він здобув популярність не тільки в Україні, а й у Росії.

Відомо, що він народився в Донецьку, працював на телеканалі ТЕТ і закликав до єдності України. Його кар'єра стрімко розвивалася на батьківщині, але це не зупинило його від зради.

Грачов перебрався в країну-агресор і там намагається побудувати свою телевізійну кар'єру. Він претендує на місце ведучого в шоу "Модний вирок" замість Олександра Васильєва, який засудив злочинний режим Кремля і виїхав з Росії.

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"Я колись дивився "Модний вирок". Я сьогодні був ведучим "Модного вироку". Відстань між цими фразами років 15. Але все можливо. Така разова і величезна можливість побачити зсередини все те, що бачив колись по ТБ. Кажуть, начебто, непогано вийшло. Мені точно було весело", - написав у соцмережах Грачов.

На цей момент звернув увагу ведучий Анатолій Анатоліч. На своїй сторінці в Instagram він написав:

"На жаль, такі "донеччани" - дуже цінний ресурс росіян... Цікаво, чи залишився у цього чмоні український паспорт, щоб їздити за кордон, але паспорта "денере" у нього точно немає".

Варто зазначити, що Данило Грачов мовчить про війну в Україні. На початку повномасштабного вторгнення він зник з соцмереж, проте незабаром повернувся і продовжив вести свій блог.

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