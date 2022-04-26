Виручені на концерті кошти підуть на допомогу Україні.

25 квітня у Варшаві на площі Пілсудського відбувся великий концерт за участю українських та польських зірок на підтримку України. Благодійний захід отримав назву "Слава Україні".

У концерті взяли участь Аліна Паш, TAYANNA, Go_A, Ніна Матвієнко та Тоня Матвієнко, Jerry Heil, скрипаль Олександр Божик, Світлана Тарабарова, "Пікардійська терція" та багато інших артистів як з України, так і з Польщі.

Організатори відзначили, що даний захід "присвячується жінкам, які знаходяться в Польщі, в розлуці зі своїми чоловіками, батьками і синами, які потребують підтримки, не тільки фінансової, а й духовної і психічної".

Нагадаємо, розробники "Відьмака 3" пожертвували мільйон злотих на благодійність для України.

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