Артистки продовжують брати участь у благодійних заходах, щоб зібрати якомога більше коштів для своєї країни.

Українські артистки Jerry Heil і alyona alyona нещодавно побували у Варшаві, де дали благодійний концерт. Завдяки коштам, зібраним в ході даного заходу дівчата зібрали 7 тисяч злотих (близько 47 тисяч гривень).

Гроші були передані організації, яка придбала дрон для українських захисників. Прилад вже відправили на територію України.

Про це Jerry Heil написала у своєму Telegram-каналі "I AM JERRY HEIL".

"Ми з alyona alyona дали у Варшаві в кафе благодійний концерт, сидячи на кафешних стільцях. А ще на цьому концерті нам вдалося зібрати 7 тисяч злотих для організації і придбати дрон, який виїхав в Україну. Вони можуть розбомбити Щастя, вони можуть розстріляти "Мрію", але вбити свободу їм не вдасться", - констатувала співачка.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Сергій Притула оголосив збір коштів на три "Байрактари". Планувалося, що необхідна сума буде зібрана за тиждень, але в реальності українці задонатили за 3 дні гроші, яких вистачить на покупку 4-х пташок. Компанія, що випускає "Байрактари", була вражена такою єдністю українців, і погодилася безкоштовно надати три одиниці зазначеної техніки.

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