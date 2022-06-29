Притула наголосив, що уся команда була приємна шокована такими результатами, проте готувалась до самого проєкту не один тиждень.

Виробник "Байрактарів" компанія BAYRAK офіційно заявила, що безкоштовно надасть Україні три байрактари, на які фонд Сергія Притули зібрав 600 млн гривень. Всього за три дні українцям вдалось зібрати таку суму.

Проте куди тепер будуть витрачені гроші, в студії "Сніданку з 1+1" розповів телеведучий та волонтер Сергій Притула.

За словами волонтера, наразі відбуваються перемовини з Міністерством оборони та Генштабом і сьогодні має вирішитись, куди точно направлять зібрані українцями кошти.

"Вчора відбувся перший етап перемовин з Міністерством оборони. Сьогодні буде другий етап. Ми намагаємось зрозуміти, яким чином ефективніше використати ці кошти. Сьогодні буде прийняте рішення, чи кошти, які залишились на четвертий "Байрактар" ми використовуємо для закупівлі однієї "пташки", чи Міністерство оборони скерує нас з повним бюджетом у 20 млн доларів на якомусь іншому напрямку", - ексклюзивно розповів Сергій Притула.

При цьому телеведучий та волонтер звернувся до телеглядачів і попросив не протиставляти роботу волонтерського руху та Міністерства оборони, оскільки держорган робить великий пласт роботи, більшість з якого неможливо видавати у публічну площину.

"Волонтери в Україні роблять дуже багато, проте пересічний громадянин зазвичай не бачить навіть вершинки айсберга роботи Міноборони. Я особисто знаю хлопців і дівчат, які займаються закупівельною роботою, вони працюють 24/7. І проблема не в тому, що є гроші чи їх немає, зараз у Міноборони достатньо великі бюджети, просто немає можливості взяти усього в потрібній кількості. Не виробляється стільки, вони постійно шукають. Окрім того, більшість контрактів здійснюються під грифом "Цілком таємно". Тому це не може виноситись публічно, як це робимо ми волонтери", - розповів волонтер.

Збір коштів був організований до Дня народження Сергія Притули. Волонтери планували зібрати на три розвідувально-ударних безпілотники, проте вдалось перевиконати план. Притула говорить: уся команда була приємна шокована такими результатами, проте готувалась до самого проєкту не один тиждень.

"В цей проєкт насправді закладались більш глибинні сенси. Не тільки технічна допомога нашим військам, кампанія реально об’єднала усю Україну. І за цим було дуже чутливо спостерігати. Кожного дня очі були на мокрому місці, відверто кажучи. Ми готували близько трьох тижнів цей проєкт і залучили до нього усіх, кого тільки можна, щоб поширювати інформацію. Починаючи з блогерів, яких я особисто не знаю, світових українських спортсменів, зірок шоу-бізнесу. Дивлюсь, а там вже Михайло Подоляк з Офісу Президента розповідає про ініціативу", - поділився Притула.

На другий день команда волонтерів підключила і бізнес, оскільки почалась тенденція спаду донатів від фізичних осіб. Ті, своєю чергою, навіть влаштували певний флешмоб, мотивуючи одне одного донатити великі суми. В перший день тільки на гривневий рахунок фонду було здійснено 110 тисяч переказів, протягом трьох днів загальна цифра сягнула 270 тисяч переказів.

За словами Притули, донати від українців були різними. І додає: "Особисто я навіть бачив донат у 80 копійок. Але це проєкт про те, що не буває маленьких донатів. Не буває такого, що моя гривня нічого не змінює. У перших день левова частка фінансів, які надходили, це були донату від 2 до 200 грн".

Проте були і такі українці, які робили великі пожертви. Серед них був і чоловік, який задонатив 80 тисяч доларів. Окрім того, Притула підкреслив, що саме ці три байрактари, які прийдуть з Туреччини, матимуть власну стилізацію "Народний байрактар", щоб їх можливо було ідентифікувати на тлі тих, які закуповує Міністерство оборони.

"Щоб сидячи вдома, люди дивились відео в загальнонаціональному марафоні про роботу байрактара, який нищить ворожу військову техніку. І коли буде сказано, що це працює народний байрактар, я хочу, щоб кожна людина, яка задонатила – сіла, повернулась до жінки і сказала "То ми спалили оту русню", - прокоментував Притула.

Останніми днями Україна ще більше потерпає від обстрілів російських ракет. 26 червня у Києві ракета прилетіла на територію дитячого садочку, куди у мирний час ходила донька Сергія – 5-річна Соломія. Говорить, що це місце у нього викликає дуже теплі емоції, донька його відвідувала понад два роки.

Щодо майбутньої волонтерської діяльності, телеведучий планує у серпні-вересні здійснити тур Європою та Північною Америкою, аби зустрітись з тамтешніми урядовцями та політиками. За його словами, наразі стоїть задача змінити ставлення західного суспільства до підтримки української армії.

"Так склалось історично, що ні у європейців, ні у американців не було прецеденту волонтерства в армійському контексті. В їхньому розумінні армія це виключно державна історія. Вони не донатять на армію, в їхній системі координат війна породжує біженців. І на біженців дуже швидко збираються кошти. Це їм зрозуміла історія. Військовим волонтерам вони бояться давати гроші і кажуть "за наші гроші будуть вбивати". Ми їм пояснюємо, що за ваші гроші будуть збережені життя", - підкреслив Притула.

Нагадаємо, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, Україна стала одним з найбільших покупців ударних дронів "Байрактар". Міноборони вже прийняло на озброєння до півсотні "пташок".

Напередодні Притула заявив, що заощаджені кошти підуть на забезпечення нашої перемоги у тісній співпраці зі Збройними Силами України.

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