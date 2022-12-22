Співачка отримала травму, через що перенесла свій наступний концерт.

Українська співачка Jerry Heil днями дала сольний концерт у Тернополі. Під час виступу вона впала в оркестрову яму і травмувалася. Дівчині викликали "швидку допомогу", оскільки в результаті падіння вона травмувалася.

Також в інста-сторіз Яни Шемаєвої (справжнє ім'я співачки, - УНІАН) оприлюднена інформація, що вона зараз перебуває під наглядом лікарів. Крім того, її наступний концерт в Івано-Франківську перенесено.

Нагадаємо, раніше Jerry Heil брала участь у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2023. Дівчина посіла третє місце. Після поразки вона розплакалася і звернулася до своїх шанувальників.

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"Розумієте, чому я плачу? Я дуже вболіваю за нашу українську мелодику. Я так щиро її люблю, що у мене серце розширюється щоразу, коли я чую нову попівку. Днями, а буває і ночами, я досліджую автентичний спів і шукаю нові матеріали. Я хочу, щоб це стало світовим надбанням. І сьогодні я усвідомила, що зробити це завдяки Євробаченню не вдасться", - сказала Яна.

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