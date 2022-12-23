Співачка зараз перебуває в лікарні.

Українська співачка Jerry Heil днями дала сольний концерт у Тернополі, під час якого оступилася і впала в оркестрову яму. В результаті падіння знаменитість отримала травму. Їй викликали "швидку", а вже в лікарні лікарі діагностували у неї перелом ребра.

Так, після цього інциденту співачка вийшла на зв'язок з шанувальниками. У своєму Telegram-каналі вона опублікувала лаконічний пост: "Чому немає емоджі зламаного ребра?"

Також Jerry Heil показала кадри з лікарні і зазначила, що від болю навіть втратила свідомість. За її словами, таке з нею вперше - раніше вона ніколи не втрачала свідомість.

Відео дня

Вона додала, що їй досі дуже боляче, аж до того, що вона навіть не може сміятися.

Нагадаємо, через отриману травму Jerry Heil скасувала майбутній концерт в Івано-Франківську. Якийсь час вона ще побуде під наглядом лікарів в одній з місцевих клінік.

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