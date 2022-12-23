Співачка зламала ребро / фото УНІАН, Євген Кравс

Українська співачка Jerry Heil днями дала сольний концерт у Тернополі, під час якого оступилася і впала в оркестрову яму. В результаті падіння знаменитість отримала травму. Їй викликали "швидку", а вже в лікарні лікарі діагностували у неї перелом ребра.

Так, після цього інциденту співачка вийшла на зв'язок з шанувальниками. У своєму Telegram-каналі вона опублікувала лаконічний пост: "Чому немає емоджі зламаного ребра?"

Співачка зламала ребро / скріншот

Також Jerry Heil показала кадри з лікарні і зазначила, що від болю навіть втратила свідомість. За її словами, таке з нею вперше - раніше вона ніколи не втрачала свідомість.

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Вона додала, що їй досі дуже боляче, аж до того, що вона навіть не може сміятися.

Співачка зламала ребро / скріншот

Нагадаємо, через отриману травму Jerry Heil скасувала майбутній концерт в Івано-Франківську. Якийсь час вона ще побуде під наглядом лікарів в одній з місцевих клінік.

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